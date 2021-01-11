Arkadaşının beslediği sokak köpeği kazada ölünce, gözyaşı döktü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de otomobilin çarptığı sokak köpeklerinde biri öldü, diğeri ise yaralandı. 12 yaşındaki Ökkeş Yiğit, ölen köpeğin arkadaşının beslediği hayvanlardan olduğunu söyleyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Bahçe ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan iki sokak köpeğine otomobil çarptı. Yol kenarına savrulan köpeklere, ilk müdahale o an bölgeden geçen, Bahçe İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı evde sağlık hizmetleri görevlileri tarafından yapıldı. Ardından Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekiplerine haber verildi. Köpeklerden biri kaza yerinde telef olurken, diğeri ise belediye personellerince hayvan barınağına götürüldü. Bu sırada, ölen köpeğin arkadaşı tarafından beslendiğini söyleyen Ökkeş Yiğit, hayvanın başında uzun süre gözyaşı döktü.

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