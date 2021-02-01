Arkadaşını sokak ortasında öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi 

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Berkay Kesen’i (34) tabancayla başından vurarak öldüren Berke Bilge Aslan (30), adliyeye sevk edildi.

Berke Bilge Aslan, gece birlikte alkol aldığı arkadaşı Berkay Kesen ile dün sabah saatlerinde, kısıtlamaya rağmen sokağa çıktı. Berke Bilge Aslan, caddede tartıştığı arkadaşı Kesen’i başından tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan Aslan, Dikmen Caddesi’nde polis tarafından gözaltına alındı. Aslan, verdiği ilk ifadesinde Berkay Kesen ile arkadaş olduklarını belirterek, “Kendimde değildim. Arkadaşımla alkol almıştık. Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm” dedi. Cinayet anı ile Aslan’ın yakalandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

SİGARA ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün emniyete götürülen Berke Bilge Aslan, işlemleri tamamlandı. Aslan, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan Aslan’ın, cuma günü Berkay Kesen’in evine gittiği ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle orada kaldığı öğrenildi. Olay günü ise ikilinin sigara almak için evden çıktığı tespit edildi. Ayrıca Kesen ile Aslan’ın yaklaşık 15 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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