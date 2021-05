Arkadaş cinayeti şüphelisi: Aynı kıza aşık olmuştuk

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde, arkadaşı Salih Can Çetin’i (22) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Ö.’nün (25) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Deniz Ö.’nün, “Aynı kıza aşık olmuştuk, aramızda kavga çıktı. Kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 694/7 Sokak’taki Demokrasi Parkı’nda meydana geldi. Deniz Ö. ile arkadaşı Salih Can Çetin arasında, iddiaya göre parkta alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö. yanındaki bıçakla Çetin’i göğsünden yaraladı. Çetin kanlar içinde yığılırken, Deniz Ö. kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Çetin, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Çetin, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çetin’in cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

‘PİŞMANIM’

Polis, parkta inceleme yaparken, Buca Emniyeti Müdürlüğü ekipleri kısa sürede Deniz Ö.’yü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Deniz Ö., emniyete getirildi. Deniz Ö.’nün ifadesinde suçunu itiraf ederek, “Aynı kıza aşık olmuştuk, aramızda bu nedenle kavga çıktı. Kendimi kaybettim. Olay bu şekilde gerçekleşti, çok pişmanım” dediği öğrenildi.

