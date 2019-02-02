Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Cezbedici olmasın diyoruz ama restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Bundan sonra sigara içenler arka salonda özel bir bölüme geçmek zorunda olacaklar” demiş.

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Sigara içilmesi çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biridir.

Akciğer kanserinin bir numaralı nedenidir.

Sigara yüzünden her yıl Türkiye’de yüz binlerce, dünyada milyonlarca kişi hayatını kaybetmektedir.

Sigara içenlerin tedavisi için sosyal güvenlik sistemleri ağır yük altına girmekte, astronomik tedavi masraflarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Sigara içip hastalananlar yüzünden iş gücü kaybı da büyük boyutlara ulaşmaktadır.

Ev, işyeri ve orman yangınlarının ana nedenleri arasında sigara da bulunmaktadır.

Böyle korkunç bir zehirle mücadele, “Ön tarafta değil, lütfen arka salonda içelim beyler” denilerek yapılamaz.

Mücadelenin tek yolu yasaklamaktır.

Sigarayı üretene de, satana da, içene de esrar, morfin, eroin üretenler, satanlar ve içenler gibi hapis cezaları verilmelidir.

Tek yol, tek çözüm budur.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya naçizane önerim, sigarayı yasaklayacak yasal çalışmaları bir an önce başlatmasıdır.

Bu çalışmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam destek vereceğinden hiç kuşkum yok.

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Kangren olan organı kesip atmak gerekir. “Arka salona buyurun” şeklindeki çözüm arayışı ise kangrenli organı, “Öpeyim de geçsin!” diye tedavi etmek istemektir.