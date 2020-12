Arka bacakları felçli Lokum’a yürüteç

Bedir ALTUNOK/ KARS (DHA)- KARS’ın Susuz ilçesinde arka bacakları felçli halde bulunarak ‘Lokum’ adı verilen köpek için İstanbul’dan yürüteç gönderildi. Lokum, yürüteçle karlı zeminde yürümeye çalıştı.

İki hafta önce sokak hayvanlarının barındığı Cilavuz Şefkat Evi’nin önüne beli kırık, arka bacakları felçli bir köpek bırakıldı. Şefkat evine giden Yaşar Yarıcı, köpeğin halini görünce hayvansever Gülsen Koçan ile birlikte durumu yetkililere bildirdi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde muayene edilen köpeğin, ameliyatla bile iyileşme ihtimalinin olmadığı ve arka bacaklarını kullanamayacağı belirlendi.

Bunun üzerine hayvanseverler, ‘Susuz’un Kimsesiz Patileri’ adıyla kurdukları sosyal medya hesabından olayı duyurup yardım istedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nda görevli Avukat Yasemin Babayiğit, sosyal medyada gördüğü yardım çağırısı üzerine Lokum için harekete geçti. Babayiğit’in sosyal medya hesabında Lokum için yaptığı yardım çağrısına yine aynı şehirden bir firma, yürüteç gönderdi. Susuz Kaymakamlığı Sokak Hayvanları Besleme Komisyonu’nda görevli polis memuru Ahmet Karaca ile memur Yaşar Yarıcı yürüteci Lokum’a taktı. İlk yürüme denemesini karlı zeminde yapan Lokum, bir süre yürüdükten sonra kendisi için hazırlanan yiyecekleri yiyerek karnını doyurdu.

SOSYAL MEDYA DUYURULARIYLA HAYATI KURTULDU

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla Lokum’un hayatının kurtulduğunu belirterek, “Trafik kazasında yaralandıktan sonra ilçemize bırakıldığını düşünüyoruz. Yaralı köpeği, tedavisinin yapılması için üniversiteye götürdük. Kurtarılamayacağı bilgisi üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunduk. İstanbul’da hayvan dostu Avukat Yasemin Babayiğit bizimle bağlantı kurdu ve bu yürüteci gönderdi. Şu anda ‘Lokum’un arka ayakları tutmuyor. Ancak yürüteçle ön ayaklarını kullanarak yürüyebiliyor. Şu an ilçemizde 200’e yakın hayvana bakmaktayız. Sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyenlere gönderebiliriz” dedi.

Hayvansever Gülsen Koçan da soğukta karlar üstünde yaşam mücadelesi veren çok sayıda canın bulunduğunu hatırlatarak, “Lokum adını biz koyduk. Geldiğinde durumu kötüydü. İdrarından dolayı bacakları pişik, her tarafı yaraydı. Şimdi çok şükür biraz düzeldi. Kemik sularından mama yapıyoruz, güzel de yiyor. İştahı da yerinde. Bakmak değil atmamak önemli. Keşke hiç yardıma muhtaç olmasalar, kendi özgür alanlarında oynasalar. Havalar da çok soğuk olmaya başladı. Sokakta karların üstünde yaşam mücadelesi veren birçok can var” diye konuştu. Lokum’un gönüllü bakımını üstlenen Yaşar Yarıcı, hayvanseverlerin yardımı ile yürüteçle yürüyebilmesine sevindiklerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI