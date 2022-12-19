Arjantinli yolcular 30 bin fitte şampiyonluk coşkusu yaşadılar

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) – Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Buenos Aires seferinde yolcular, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin ile Fransa arasında oynanan final maçını 30 bin fitte canlı izledi. Arjantin’in, rakibi Fransa’yı yenerek dünya şampiyonu olması uçakta coşkuyla kutlandı.

Arjantin ile Fransa, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı sıralarda TK15 sefer koduyla havada olan İstanbul-Buenos Aires seferinde, Türk Hava Yolları uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçı heyecanı yaşandı. Normal süresi 2-2 biten uzatmalara giden maçta beraberlik yine bozulmadı ve dünya şampiyonu seri penaltı atışlarıyla belli oldu. Penaltı atışları sırasında Atlas Okyanusu üzerinde bulunan THY uçağında bulunan Arjantinli yolcular, dünya şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

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