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Arjantin ve Peru Büyükelçileri Yavaş’ı ziyaret etti

Editör
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, büyükelçi ziyaretleri devam ediyor.

Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro ile Peru Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Albetro Campana Boluarte, Başkan Yavaş’a yeni görevinde başarılar diledi.

ELÇİLER’DEN BAŞKAN YAVAŞ’A ÖVGÜ

          Arjantin Büyükelçisi Jorge Alenjandro Mastropietro Başkan Yavaş’a, “Büyük bir başarıyla çıktığınız seçimlerden dolayı sizi tebrik ederim. Siz elinizden geleni yaptınız halk da sizi destekledi. Bu demokrasi için çok güzel bir gelişme oldu” dedi.

   Peru ile Türkiye arasındaki büyükelçiliklerin 9 yıl önce açıldığı ve o günden itibaren de ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin geliştiğini belirten Peru Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Albetro Campana Boluarte ise, “Türkiye de bir çığır açan, bir dönemi değiştiren belediye başkanı ile görüşmekten dolayı çok mutluyum” dedi.  

BAŞKAN YAVAŞ’TAN PERU VE ARJANTİN’E KARDEŞ ŞEHİR ÖNERİSİ

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Arjantin’in Başkent’i Buones Aires ve Peru’nun Başkent’i Lima arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması önerisinde bulundu. 

           Başkan Yavaş’ın bu önerisinin beklentilerinin çok üstünde olduğunu belirten her iki büyükelçi de, gerekli çalışmaların yapılması için görüş birliğine vardı.

ANKARA TANITIMINA ÖNCELİK

Peru ve Arjantin Büyükelçilerine Başkent’te yapmayı planladıkları projeleri de anlatan Başkan Yavaş, Ankara’nın tanıtımı için harekete geçtiklerini ve büyükelçilerle de iş birliği yapmak istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

“Bilişimin sektöründe çalışmalarımız var. Ankara’yı bilişim merkezi yapmak istiyoruz.  Bu konuda sizlerle iş birliği yapabilirsek en kolay ticaret bu olur. Türkiye’den bahsedildiğinde ilk akla gelen şehirler İstanbul ve Antalya’dır.Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün bize emanet ettiği Ankara’yı layık olduğu yerde, dünyadaki en önemli başkentlerin arasında görmek istiyoruz. Bunun için de kendi değerlerimizle öne çıkıp Ankara’yı tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizle tanıtmak istiyoruz.”

“LİMA’DA ATATÜRK BÜSTÜ VAR”          

Lima ve Ankara arasında bağları güçlendirmek istediklerini vurgulayan Peru Büyükelçisi Boluarte, Lima’da bir bölgede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün büstünün olduğu söyledi.

Lima’yı ziyaret ettiği takdirde Atatürk büstünün önünde hatıra fotoğrafı çektirmenin kendisi için de büyük bir mutluluk olacağını belirten Başkan Yavaş, “Lima’yı ziyaret ettiğimizde ilk uğrayacağımız yer orası olacaktır” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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