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      Adlî Yıl Açılışı Dolayısıyla Anadolu Kadıaskerinin İbretlik Hikâyesi

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      Bugün, 2019- 2010 Adlî Yıl Açılış törenini izledik. Yüksek Yargımızın Başkanları, Baro Başkanı ve Cumhurbaşkanımız önemli mesajlar verdiler.
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      Nasıl bir yargı reformu?

      Nuri Kayış -
      Son günlerin en çok tartışılan konusu yargı reformu.
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      Arjantin, Lübnan ve Türkiye

      Murat Özbülbül -
      Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabde Başkanlık Sarayında, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın çağrısı üzerine ekonomi toplantısı düzenlendi.
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      Of nüfus defteri (1834)

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      OF, TÜRKİYE’NİN EN İLGİNÇ, EN POPÜLER İLÇELERİNDEN BİRİSİDİR. ŞEYTAN’A PAPUCUNU TERS GİYDİREN İNSANLARI İLE ÜNLÜDÜR.
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