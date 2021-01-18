Arızaya giden ekipler, barınaktaki köpekleri besledi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, köpek barınağının önündeki elektrik arızasını gidermek için bölgeye giden ekipler, çalışmalarının ardından barınaktaki köpekleri besledi.

Bitlis’te Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, gelen ihbar üzerine Bitlis Belediyesi’ne ait köpek barınağı önündeki aydınlatma direğindeki arızaya müdahale etti. Ekipler daha sonra barınaktaki köpeklerle ilgilenerek, besledi. Arıza Koordinatör Mühendisi Samet Tan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile vatandaşların kesintisiz enerji alması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bitlis Belediyesinin köpek barınağındaki aydınlatma arızası için olay yerine geldiklerini belirten Tan, “Arızayı giderdik. Arkadaşlarımıza birlikte buradaki köpekleri severek, onları besleme fırsatı bulduk. Bu soğuk kış günlerinde onları yalnız bırakmadık. Doğayı ve hayvanları korumak tüm insanların görevidir” dedi.

Bitlis Belediyesi Basın ve Halkla İlişkileri Müdürü Ercan Çağlayan ise aydınlatma direğindeki arıza için gelip barınaktaki köpekleri besleyen VEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.

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