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Aristoteles’in kültürel geleneği Edremit’te konuşuldu

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Balıkesir’de, Edremit Belediyesi’nce düzenlenen 3’üncü Edremit Kitap Fuarı’nda, yazar ile kitapseverin buluşmaları devam ediyor. Fuarda Aristoteles’in kültürel geleneği konuşuldu.

‘Edremit 3’üncü Kitap Fuarı’ yazarlar ve kitapseverlerin katılımıyla devam ediyor. Programın 3’üncü gününde; ‘Antandros, Edremit, Midilli ve Tarih’ başlığıyla söyleşi yapıldı. Sıdıka Erke Etnografya Müze Müdürü Cumhur Dokur’un yönettiği söyleşiye; Prof. Abdullah Soykan, Prof. Gürcan Polat, Balıkesir Jeoloji Odası Temsilcisi Kemal Yenigün ve Fatma Bölek Gürel katıldı. Edremit ve Körfez’in tarihinin, kültürünün, doğal güzelliklerinin konuşulduğu söyleşide Aristoteles’in kültürel geleneğinden de bahsedildi. 

Necdet Saraç’ın yönettiği, eski emniyet müdürü ve yazar Hanefi Avcı’nın konuştuğu ‘Cemaat iflas mı etti, şekil mi değiştirdi’ başlıklı söyleşide Avcı, gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinin hukuk, özgürlükler, eğitim ve güvenlik üzerine şekillendiğine vurgu yaptı. 

Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin’in yönettiği, ‘Binlerce kitap okuyan bir lider’ başlıklı söyleşide ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Mustafa Kemal Atatürk’ün okumaya ve eğitime verdiği önemi anlattı.

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Eğitimci ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer’in yönettiği, gazeteci ve akademisyen Hulki Cevizoğlu’nun konuştuğu ‘Ceviz Kabuğu ile geçmiş ve gelecek’ başlıklı söyleşide Cevizoğlu, deneyimlerini anlattı.

Fuara olan ilgiden memnun olduğunu belirten Edremit Belediye Başkanı CHP’li Hasan Arslan, “Fuarımız yoğun bir katılımla devam ediyor. Türkiye’nin birbirinden değerli yazarları ile halkımızı buluşturmanın, bilgilerin paylaşarak çoğalmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Körfez’de yetişen, birçok kitabın da Körfez ve Ege üzerinden yöre insanını anlatan Sabahattin Ali’ye layık olmaya, Sabahattin Alilerin kitapları üzerinden yaydıkları aydınlanma ışığını, bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz Edremit Kitap Fuarı üzerinden bir kez daha hem ülkemiz Türkiye’ye hem de karşı komşu Yunanistan’a yaymak istiyoruz. 25 Ağustos’a kadar devam edecek olan fuarımıza bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. 

Edremit 3’üncü Kitap Fuarı; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Yücel Yılmaz’ın gazeteci Yavuz Donat ve Erhan Öztürk ile birlikte katılacağı programla devam edecek.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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