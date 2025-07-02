Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM’de düzenlenen Yeni Yol Partisi grup toplantısında gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail’in saldırılarıyla birlikte yeni bir Orta Doğu düzeninin inşa edilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Arıkan, bu düzenin Washington ve Tel Aviv merkezli olduğunu belirterek, "Kardeşi kardeşe kırdıran, göçü ve çatışmayı körükleyen bu planlara ‘Abraham İttifakı’ gibi isimler verilerek bölge halkına yutturulmaya çalışılıyor" dedi. Bölgedeki krizlerin, İsrail’in bölgesel meşruiyet kazanması için kullanıldığına vurgu yapan Arıkan, Türkiye ve bölge ülkelerinin bu oyuna gelmemesi gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi’nden Ekonomik Eleştiri: Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Artırılmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Türkiye’deki ekonomik duruma dikkat çekti. Açlık sınırının 26 bin, yoksulluk sınırının ise 80 bin liraya yükseldiğini hatırlatan Babacan, “Asgari ücret ve emekli maaşları bu tabloya göre mutlaka artırılmalı” ifadelerini kullandı. Babacan, son doğalgaz zammı ve enflasyonun etkilerinin özellikle dar gelirli kesimleri olumsuz etklediğini vurguladı. “Enflasyonun sebep olduğu mağduriyeti telafi etmemek, katmerli hırsızlıktır” diyerek hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Hırsızlık ve İhmale Karşı Net Mesajlar

Babacan, Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması ve ekonomideki yanlış politikaların vatandaşın cebinden çalmak anlamına geldiğini belirtti. “Asgari ücretlinin ve emeklinin ödediği bedel çok ağır. Kimse bu durumu görmezden gelemez” diyen Babacan, iktidara daha adil ve etkili ekonomik politikalar uygulama çağrısı yaptı. “Memlekette emekli olmak fakir olmak demek olmamalı” mesajını verdi.