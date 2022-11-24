Arı kovanında 2 kilo uyuşturucuya 1 gözaltı

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Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, polisin düzenlediği operasyonda, arı kovanı içine gizlenen 2 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi; 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldığı B.A.’nın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ‘İda’ ile yapılan aramada, şüphelinin ahşap arı kovanı içindeki 25 kavanoza gizlediği 2 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon anları da polis kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan B.A., sorgusu için emniyete götürüldü. (DHA)

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