ARDAHAN Eğitim Vakfı (AREV) , bu yıl robotik kodlama alanında Türkiye birincisi olan ve ardından Türkiye’yi Çin’de temsil eden Ardahanlı çocuklar için Kozyatağı BY Otel’de etkinlik düzenleyecek.

AREV Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetimi ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Doğan Şentürk başkanlığında, eğitim gönüllüleri ile 22 Kasım Perşembe saat 18.30 da Kozyatağı BY Otell’de bir araya gelinecek. Vakıf, robotik kodlama birincisi olan Ardahanlı çocuklara moral yemeği verecek.

‘KODLAMA VE ROBOTİK ATÖLYESİ’

AREV Robotik Kodlama Projesi Atölyesi’ni mart ayında açtı. Ardahan Merkez 23 Şubat İlköğretim Okulu’nda ‘Kodla Üret Ardahan Projesi’ kapsamında ‘kodlama ve robotik atölyesi’ oluşturuldu. Merkezi İstanbul Maltepe’de bulunan AREV’in öncülük ettiği robotik kodlama sınıfı öğrencileri İstanbul’da yapılan yarışmada birinci oldu.