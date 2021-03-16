Ardahan’da, vaka artışına sıkı denetim

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- KORONAVİRÜS risk haritasında, turuncu kategoride ‘yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Ardahan’da, son verilere göre vaka artışı sonrası denetimler sıkılaştırıldı. Vali Hüseyin Öner, “Bu artış korkulacak düzeyde değil ama bizler denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık olarak açıkladığı vaka oranı tablosuna göre Ardahan, artış gösteren iller arasında yer aldı. Kentte 27 Şubat- 5 Mart’ta, 100 binde 70,71 olan vaka oranı, 6-12 Mart’ta 73,83’e yükseldi. Halk, vaka sayılarının artış göstermesinden endişelendiklerini dile getirdi. İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadelede, 81 ilde uyguladığı haftalık tematik denetim genelgesi kapsamında, Ardahan esnafı denetlendi. Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki denetimlere Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, ilgili kurum müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

‘HASTALIĞI AZALTMA VE BİTİRME GAYRETİNDE OLACAĞIZ’

İş yerlerini ziyaret eden Vali Öner, kontrollü normalleşmenin yaşandığı bu süreçte herkesin maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerektiğini söyledi. Öner, okulların açık kalabilmesi, restoran ve çay ocaklarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için vicdani sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kentte vaka sayısı artışına da değinen Öner, “1 haftalık süreçte çok küçük artış olduğunu görüyoruz. Bu artış, korkulacak düzeyde değil ama bizler denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz; bu hastalığı azaltma ve bitirme gayretinde olacağız” dedi.

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