Ardahan’da bir köy karantinaya alındı, ekipler vaka sayılarının düşmesi için görevde

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- KORONAVİRÜS haritasında turuncu renkle ‘yüksek riskli iller’ arasında gösterilen Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Savaşır köyü, vaka artışı nedeniyle karantinaya alındı. Kentte turuncu kategoriden maviye dörmek için sivil ekip kurulurken, emniyet ve jandarma personeli kalabalık olan bölgelerde yoğunluğun azaltılması ve tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Halk pazarını gezen Vali Hüseyin Öner de vatandaşları uyararak, maske verdi.

Koronavirüs haritasında turuncu rengiyle ‘yüksek riskli iller’ arasında gösterilen Ardahan’da

Posof ilçesine bağlı Savaşır köyü yaşanan vaka artışı sebebiyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafından giriş çıkışa izin verilmeyen köyde sağlık ekipleri yayılımın önlenmesi için çalışmasını sürdürüyor. Kentte turuncu kategoriden maviye geçmek için de sivil denetim ekipleri oluşturuldu. Emniyet ve jandarma personelinden oluşan ekipler, kent genelinde kalabalık olan bölgelerde yoğunluğun azaltılması ve tedbirlere uyulmasını sağlamaya çalışıyor.

VALİ DENETİM YAPTI

Vali Hüseyin Öner, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve muhtarlarla birlikte kent merkezinde, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi. İş yerlerini tek tek gezen ve sokaktaki vatandaşları uyaran Vali Öner, kontrollü normalleşme sürecinin yaşandığı bu süreçte herkesin maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerektiğini söyledi. Okulların açık kalabilmesi, restoran, kafe ve çay ocaklarının faaliyetini sürdürebilmesi noktasında vicdani sorumlulukla hareket edilmesine de dikkat çeken Vali Öner, kurallara uyulması halinde ilin risk haritasında turuncu olan renginin maviye dönebileceğini ifade etti.

Vali Öner, denetim sırasında maskesi eskimiş olan vatandaşlara da yeni maske verdi. Halk pazarını da denetleyen Vali Öner, alışverişe gelen vatandaşlara da uyarıda bulundu.

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