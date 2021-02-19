Ardahan’da belediye işçilerinden türkülü kar temizliği

2020 bütçesi 138 milyar 900 milyon TL olarak hedeflenen bütçe açığı daha sonra 239 milyar TL olarak revize etti. 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi 172,7 milyar lira açık verdi. 2021 yılı bütçe açığı ise 245 milyar olarak hedeflendi. Görünen odur ki, 2021 yılı bütçe açığı 400 milyarı TL’yı aşacak gibi görünüyor. Bu nedenle de bazı vergi artışı düzenlemeleri yapılmaktadır. Çeşitli Yasal düzenleme ve Cumhurbaşkanı Kararları ile artırılan vergi düzenlemelerini bu yazımdan başlayarak yorumlayacağım.