Ardahan eksi 20 ile buz kesti; Kura Nehri kısmen dondu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkezde gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceye kadar düşerken, Kura Nehri’nin büyük kısmı buz tuttu.
Termometrelerin geceleri sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği Ardahan’ın merkezinde halk, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk yaşadı. Kırağının etkisiyle ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıkarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin büyük kısmı yeniden buzla kaplandı. Ardahanlı Ensar Toksoy, “Önceki haftalarda havalar iyiydi. Bugün cemrenin havaya düştüğü belli oldu. Ardahan gerçekten çok soğuk” dedi.
Yapılan ölçümlere göre, ilde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 28 derece ile Göle ilçesi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Çıldır’da 25, Hanak’ta 22.8, Damal’da 20.4, Posof’ta 14.4 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 23,2 derece oldu.
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