Arda Turan konusu tam bir muamma. Halen Medipol Başakşehir’de oynayan deneyimli oyuncunun, futbol kariyerinin, Galatasaray mı yoksa bir başka takımda mı devam edeceği sorusu acil bir yanıt bekliyor gerçekten.

Arda ilk göz ağrısı Galatasaray’a geri dönmek istediğini her yerde dile getirirken, birbiri ardına yaşanan gelişmeler de konunun nereye gittiğini iyiden iyiye açmaza sokuyor.

Aslında Arda’nın Galatasaray’a geri dönme arzusunun ilk ve herkesin gözü önündeki kanıtı, sezonun ilk yarısındaki Galatasaray Medipol Başakşehir maçı öncesindeki o sahneydi.

Arda, eski hocası Fatih Terim’in milli takım hocalığı döneminde, maç primleri konusunda ileri geri konuşmuş ve aralarındaki baba-evlat ilişkisini sarsmış, Terim de kendisini bir anlamda defterden silmişti.

Bu ikili bu olay sonrasında ilk kez Galatasaray Medipol Başakşehir maçı öncesi bir araya gelmiş ve Arda Terim’in elini öperek, aradaki buzların erimesine neden olan işte o görüntüyü kamera ve objektiflere sunmuşlardı.

Bu olayın ardından, Arda’nın geri dönme isteğini bilen spor basını da bu sürecin fitilini ateşleyerek sürecin hızlanmasına bir tür aracılık yapmışlardı.

O maçın hemen ardından Fatih hoca, kendisine bu duruma dair düşüncelerini soran basın mensuplarına, “Çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda’yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor” diyerek, eski öğrencisinin gönlünü aldığını dile getirmişti.

Bu olay sonrasında Galatasaray yönetimi kapalı kapılar ardında Arda mevzusunu hayli tartıştı. Sarı Kırmızılı camia, bağrında yetişen öz evladı için bir karar vermeliydi. Aktif futbol kariyerinin artık sonlarına gelen Arda, ya kucaklar açılıp bağırlara basılacak, ya da bu defter tümden kapanacaktı.

Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz’in, Arda konusunu açan bir gazeteciye, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirip, Arda’yla ilgilerinin olmadığını, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söylemesi akılları karıştırdı.

Doğrusunu söylemek gerekirse, 4 Ocak’ta başlayıp 31. Ocak’ta tamamlanacak olan ara transfer takvimi içinde olduğumuz şu süreçte Arda Turan olayının nasıl bir sonla tamamlanacağını yalnızca Galatasaray değil tüm futbol dünyası merakla bekliyor.

Bekleyip göreceğiz bakalım.

Kalın sağlıcakla…