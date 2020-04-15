ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde arazi yüzünden kavga eden 5 kişi hakkında adli işlem yapılırken, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten de toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gazipaşa’ya bağlı Çobanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Hazine arazisi kullanım hakkının kendilerinde olduğunu iddia eden Veli T. ile Murat S., Furkan S., Ali S. ve Ahmet Y. arasında kavga çıktı. Olayın Gazipaşa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na bildirilmesiyle gelen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 5 kişi hakkında adli işlem yaptı. Taraflara ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.