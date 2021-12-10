Arazi aracı satın alınacak

- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Sakarya Valiliği Makam ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bünyesinde Kullanılmak Üzere 3 adet 4×4 Pick-Up Arazi Aracı Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Camili 2 Mahallesi Resmi Daireler Kampüsü A Blok Zemin Kat 54100 ADAPAZARI/SAKARYA adresinde, Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Camili / A Blok Toplantı Salonunda 07.01.2022 – 11:00 tarih ve saatte yapılacaktır.
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