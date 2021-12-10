Arazi aracı satın alınacak

CSO Şefi ve CSO Ada Ankara Sanat Yönetmeni Cemi'i Can Deliorman: "Çoğu zaman 3 konser salonunda aynı zamanda etkinlikler oluyor. Dinleyiciyi seçim yapmak zorunda bırakacak bir içerik zenginliği hayal etmiştik. Salgın şartlarının olumsuz etkilerine rağmen bu hedefimize de ulaştık, bu artarak devam edecek"