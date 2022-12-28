Araştırma: Yılbaşında hindi değil tavuk tercih ediliyor

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İSTANBUL, (DHA) – Areda Survey, 2022 yılının bitmesine sayılı günler kala Türk halkının yeni yılı nasıl karşılamayı planladığına yönelik araştırma yaptı. Buna göre, Türk halkının yemek tercihi, yılbaşı ile bütünleşen hindi yerine yüzde 76,4 ile tavuktan yana oldu. Tercihini hindiden yana yapanlar ise yüzde 23,6.

Yeni yıla sayılı günler kala Türk halkının yeni yılı nasıl karşılamayı planladığına yönelik bin 100 kişinin katılımıyla araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya sonucuna göre, Türk halkının yemek tercihi, yılbaşı ile bütünleşen hindi yerine yüzde 76,4 ile tavuktan yana oldu. Tercihini hindiden yana yapanlar ise yüzde 23,6’lık dilimde yer aldı.

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YENİ YILA EVDE SEVDİKLERİMİZLE TOMBALA OYNAYARAK GİRECEĞİZ

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 90,6’sı yeni yıla evde ailesiyle girmeyi planlıyor. Yeni yıla sevdikleriyle bir arada girerken oynamayı tercih ettikleri oyun ise yüzde 71 ile tombala. Onu yüzde 29 ile kızmabirader takip ediyor.

TÜRK HALKI YILBAŞINDA AĞAÇ SÜSLÜYOR MU?

Araştırmaya göre halkın yüzde 14,8’i yılbaşı akşamı için ağaç süslemesi yaptığını belirtirken, yüzde 85,2’si süsleme yapmadığını belirtiyor.