Araştırma Enstitüsü’nde kenevir hasadı yapıldı

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) – TARIM ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen proje kapsamında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde ekimi yapılan endüstriyel kenevirlerin hasadı yapıldı.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesi doğrultusunda 4,5 dekarlık alana ekimi yapılan hint kenevirlerinin hasadı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz ve görevli ekiplerin katılımıyla yapıldı.

Sadece endüstriyel kenevir üretmeyi amaçladıklarını ve bu yıl enstitü bünyesinde ilk defa araştırma geliştirme projesine start verdiklerini söyleyen Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, “Dört farklı kenevir genotipinin bölgeye uyumu ve endüstriyel kullanımı konusunda Yalova Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde Polimer Mühendisliği Bölümü’yle ortak çalışma yürütüyoruz. Bugün hasadımızı yaptık. Normalde biraz geç yaptık. Kenevirlerin lif verimi gayet güzel. Burada büyük çapta yerli genotip ile üretim yaptık. Dört farklı genotip üzerine çalıştık. Biz kenevir tohumu özellikleri, tipler arasındaki farklılıkları incelerken üniversitemiz de bioplast üretimi ve diğer sanayi üretimleriyle ilgili konuları çalışacak. Bunun artarak devam etmesi lazım. Bundan sonraki yıllarda da belki bunların arasındaki seleksiyonla esrar maddesi sınırların altına inen sadece endüstriyel kenevir üretmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde gidiyor” dedi.

‘DARBEYE DAYANIKLI KOMPOZİTLER ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci de “Biz lifleri üretip, bunu çeşitli alanlarda kullanılan dayanıklı kompozitler elde edip, o kompozitlerden de malzemeler üretmek istiyoruz. Bu kompozitler hem hafiflik anlamına geliyor hem de doğada kaybolma özelliği plastiğe göre daha iyi. Bu kenevir ile üretilen kompozitlerin doğada kaybolma, çürüme özelliği olacak. Belki birçok plastik malzemenin yerini kompozitler alacak. Daha da önemlisi bu uçak gövdelerinde olduğu gibi çok kritik alanlarda hem ısı değişimlerine hem de darbeye dayanıklı kompozit ürünler üretmeyi deneyeceğiz. Bizim Polimer Mühendisliği Bölümü’müz buradan aldıkları liflerle çalışmalar yapacak. İnşallah güzel ürünler yaparız” şeklinde konuştu.

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