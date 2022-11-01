ARAŞTIRMA: ANKARA’NIN MERKEZİNDE BESLENME VE BARINMA MALİYETİ AYLIK 15 BİN

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Dikmen Halkevi’nin hazırladığı yaşam maliyeti raporuna göre eylül ayında, Ankara’nın merkez semtlerinden biri olan Dikmen’de dört kişilik bir ailenin sadece beslenme ve barınma maliyeti geçen aya göre yüzde 3,56 artarak 14 bin 949 liraya çıktı.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Ankara’da Dikmen Halkevi, geçen başlattığı yaşam maliyeti raporunun ikincisini yayımladı. Dikmen’deki kiralar, mahalle sakinlerine gelen faturalar üzerinden ortalama fatura giderleri, Dikmen’deki marketlerden alınan gıda fiyatları üzerinden yapılan araştırmaya göre Dikmen’de dört kişilik bir ailenin ekim ayında sağlıklı ve dengeli beslenme ve barınma maliyeti 14 bin 949 lira olarak saptandı.

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Beslenme maliyeti son bir ayda yüzde 4,52 oranında artarak 7503 tl oldu. Barınma maliyeti ise yüzde 2,66 artarak 7446 tl oldu. Raporda öne çıkan kısımlar şöyle:

“BİR PAKET MAKARNA 12 TL”

“Temel bakliyat ürünlerinde ekim ayında bir önceki aya göre ortalama fiyatlarında en çok artış pirinçte meydana geldi. Eylül ayında ortalama 28,90 TL olarak hesaplanan 1 kg pirinç fiyatı ekim ayında 34,70 TL olarak hesaplandı. Pirinçte artış oranı yüzde 20 oldu. Bulgur, mercimek, nohut, kuru fasulye gibi diğer temel bakliyat ürünlerinde yaşanan artış yüzde 7 ila 12 arasında kaydedildi.

Temel kahvaltı maddelerinde en fazla artış süt ve süt ürünleri ile yumurtada meydana geldi. Türkiye’de tarımsal girdi maliyetlerinin artması, geçtiğimiz ay süt ve süt ürünlerine yeni zamların geldiği açıklaması ile fiyatlar ekim ayında raflara yansıdı. Süt, süt ürünleri ve yumurtada bir önceki aya göre ortalama artış oranı yüzde 6,2 olarak kayıtlara geçti. Yumurtanın tane hesabı 2,10 TL’ye kadar yükseldi. En çok tüketilen beyaz peynir markalarında ortalama fiyat Ekim ayında 79 TL’ye kadar yükseldi.

Makarnada aylık artış oranı yüzde 4,51 olarak gerçekleşti. Bir paket makarnanın fiyatı 12 TL’ye kadar yükseldi. Kuru soğan fiyatı 8-10 TL arasında iken domates fiyatları 13 ila 17 TL arasındadır. Bu fiyatlar asgari fiyatlar olup artan maliyetler neticesinde gelecek aylarda çok daha fazla artacaktır. Ekim ayında bir önceki aya göre tüm sebze ve meyve gruplarında yaşanan artış oranı yüzde 18,90’dır.

“BARINMA MALİYETİ 7446 TL”

Tavuk ve tavuk ürünlerinde yaşana fiyat artışı yüzde 5,4 olarak hesaplanmıştır. 1 kg tavuk eti fiyatı 39 TL olarak hesaplanmıştır.

Bir önceki aya göre ortalama 338 TL olan elektrik faturası tutarı bu ay 403 TL’ye yükselirken doğalgaz faturası ise aylık ortalama 176 TL’ye yükseldi. Dikmen’de 4 kişilik bir ailenin barınma maliyeti 7446 TL olarak hesaplanmıştır. Barınma maliyetinde bir önceki aya göre artış oranı yüzde 2,66’dır.”