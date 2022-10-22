Aras Deniz Sipahi Piyano Akademisi’nde uluslararası festival ve yarışma

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2023 ADS Piyano Akademisi Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması 12-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Festival ve yarışma boyunca yapılacak workshoplar ile usta sanatçılar deneyim ve bilgilerini genç piyanistlere aktaracak. Yarışmada birincilere 30 bin lira para ödülünün yanı sıra albüm de yapılacak.

Uluslararası festival ve yarışma ile genç piyanistlerin teşvik edilmesi, workshoplar aracılığıyla usta sanatçıların gençlerle bir araya gelmesi hedefleniyor. 12-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon 14 Mayıs Pazar günü halka açık olarak gerçekleşecek yarışmanın final etabı ile son bulacak.

6-10, 11-13, 14-16 ve 17-21 yaş grupları arasında 4 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmanın jüri başkanlığını Devlet Sanatçısı Gülsin Onay yürütecek. Jüride ayrıca Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Hande Dalkılıç, Avrupa ve Amerika’da düzenlenen piyano yarışmalarında birincilik ödülleri alan Emre Şen ve ADS Piyano Akademisi Kurucu Müdürü Aras Deniz Sipahi yer alacak.

Yarışmanın birinci aşaması 12 Mayıs 2023 Cuma günü İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak. 13 Mayıs Cumartesi akşamı Devlet Sanatçısı Gülsin Onay’ın da piyano resitali sergileyeceği festival, 14 Mayıs Pazar günü yarışma finali ile sona erecek.

BİRİNCİLERE ALBÜM YAPILACAK

Festival ve yarışma ile ilgili konuşan ADS Piyano Akademisi Kurucu Müdürü Aras Deniz Sipahi, bu tip etkinliklere önem verdiklerini belirterek, uluslararası festivalin büyük ödülünün 30 bin lira olduğunu duyurdu. Sipahi, ayrıca yarışmanın kategori birincilerine de albüm yapılacağı müjdesini verdi.

Sipahi, tüm katılımcılara Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Prof. Hande Dalkılıç ile Emre Şen tarafından imzalı Türkçe ve İngilizce dillerinde ‘festival katılım sertifikası’ verileceğini de söyledi. Festivale başvuruların 31 Mart 2023 tarihinde sona ereceği bildirildi.