Günümüzde bazen bir şekilde karşımıza çıkan kutsallık sözü, herkesin kendine göre yorumuyla değişiyor. Acı olanı, doğup büyüdüğü topraktaki ana dilini başka dillerden aşağı görerek kendi kimliğinden sapmasıdır.

Araplaşan zihniyetlerle çoğalan ve bunu artık çekinmeden söyleyen, fikirleri ve düşünceleri bulanık insanların dini de kılıf yaparak söylemeleri ASLA kabul edilemez. Dinimizin Arap harfleriyle gelmesi ne Arapları üstün ırk yapar ne de üstün bir dil yapar. Her şeyi yaratan ise, herkesin dilini de bilir. Bir dilde gelmesi o dili kutsal ve ayrıcalıklı yapmaz. Herkesin ana dili kutsaldır. Benim dilim TÜRKÇE, bana göre de ana dilim Türkçe kutsaldır. Dilini ve kimliğini kaybeden insanların inancıda, kimliği de kaybolmuş demektir.

Her uygarlık yaşayabilmek için kendi kimliğini ve dilini oluşturur. Bir ülkenin dilini bozarsanız zincirleme her şeyini bozarsınız. Bunu bilen emperyalistler tarihler boyunca ajanları ve anlaştıkları sözde dini kişileri kullanarak karışıklığa neden olmuşlardır. Günümüzde de hala kirli ellerini bir şekilde bizim topraklarımıza uzatmaya çalışmaktadırlar. Bunu terör örgütleri, dini örgütler, cemaatler, tarikatlar eliyle uzanmaya ve insanları bölüp, ülkenin varlığına dinamit sokmaya çalışmaktadırlar. En yumuşak karında dindir. Buradan insanları avlamaya çalışmaktadırlar. Televizyonlarda bu yönde konuşacak kiralık insanları piyasaya sürüp ortalığı bulanıklaştırmaya çalışmaktadırlar. Uyanık olmayız tuzaklara, ulusumuzun varlığı için…

Hangi görüşün içine sızarsa sızsın, bir şekilde onlar kendini belli ediyor. Üniversitelerde Arapça günleri düzenlenmesi, Arapçanın kutsal dil olduğunu söyleyen kişilerin sahneye çıkması tesadüf olamaz. Bir senaryonun, bir projenin temelleri için atılan adımlardır. Toplumu Sınama ve deneme çalışmaları olabilir. Ortam ısındırılarak istediği kıvama getirme adımları olabilir.

Bu millet, tarihler boyunca nice tuzakları bertaraf etmiştir. Bugün geçmişin küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bizlerde bu cumhuriyetin evlatları olarak cumhuriyetimize ve dilimize sahip çıkacağız. Atatürk’ün emanetleri olan eserlerine sahip çıkacağız. Bizler, bu ulusun evlatlarıyız. BU VATANDA DAİMA SONSÖZÜ HALK SÖYLER.

Her insan doğduğunda ana kucağından, annesinin dilini öğrenir. O, o kişinin öz dilidir. Onun için her insanın doğduğu yerdeki dil kutsaldır. Öyleyse dilimize sahip çıkacağız.

Varlığımız için, duygularımızı, düşüncelerimizi insanca ifade edebilmek için, insanca yaşabilmek için önce kendi dilimize sahip çıkacağız.

Bugününüz dünden güzel, yarınınız bugünden aydın olsun. Her şey gönlünüzce olsun.