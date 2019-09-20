  • Haberler
  • Yazarlar
    • Yazarlar

      Herkese iş bulmak zorunda mıyız?

      Murat Özbülbül -
      Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde yaptığı konuşmada; "Efendim 'işsizlik var', olabilir. Her üniversite mezunu iş sahibi olacak...
      Yazarlar

      Yayın zorunlu, şiddet sorunlu!

      Nuri Kayış -
      Cumhurbaşkanlığı ile Aile Bakanlığı’nın imzasını taşıyan bir “Zorunlu Yayın” izliyorum zaman zaman televizyonlarda. Konu, aile içi şiddet… Görüntüler özetle...
      Yazarlar

      Bahçeli ne zaman erken seçim ister?

      Orhan Uğuroğlu -
      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün “erken seçim” derse AKP’nin siyaseten intihar etmesine neden olur. Çünkü perişan durumdaki işçi, işsiz, memur, emekli, esnaf,...
      Yazarlar

      Aramco bilmecesi

      Ahmet Özal -
      Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine, 14 Eylül’de silahlı insansız hava araçları...
type here...