Aramalar sona erdi, yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Kadir ÖZEN- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Her ikisi de 3 yaşında olan Elif Perinçek’in 65 saat sonra, Ayda Gezgin’in ise 91 saat sonra enkazdan yaralı kurtarılması akıllara kazındı. Yıkılan binaların enkazları ekipler tarafından kaldırılıyor.

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir’in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6’lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 114 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı.

Depremde ayrıca 22 tekne battı, 43’ü ise karaya oturdu. Deprem İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan’ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti.

DEPREMİN SİMGESİ ‘ELİF’ VE ‘AYDA’ OLDU

Deprem sonrasıçöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik başlatıldı. Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, 107 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan aynı yaştaki Ayda Gezgin, depremin simgesi oldu.

Elif Perinçek’in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra kurtarılmış, ağabeyi Umut ise yaşamını yitirmişti. Ayda Gezgin’in annesi Fidan Gezgin’in de binanın enkazında cansız bedenine ulaşılmıştı.

KÖPEK ‘ARES’ DE KURTARILDI

Depremden birçok can dostu da sağ kurtarıldı. Depremin 65’inci saatinde ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda köpek Ares, enkaz altından çıkarıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 97 saat sonra ise ‘Mestan’ isimli kedi canlı olarak kurtarıldı.

ARAMALAR SONA ERDİ

Büyük oranda zarar gören veya yıkılan 17 binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkazların kaldırılması için iş makineleriyle çalışmalara geçildi.

ARAMALARDA 7 BİN 828 PERSONEL GÖREV ALDI

Bölgedeki çalışmalarda AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 828 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile bin 111 araç görev aldı. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütüldü.

İzmir başta olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla AFAD ve Türk Kızılay tarafından 4 bin 643 çadır, 64 genel maksat çadırı, 28 bin 574 battaniye, 17 bin 456 yatak, 9 bin 260 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş WC konteyner bölgeye sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 850, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 215, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Eceler Parkı 120, Smirnia Meydanı 285, Bayraklı Paten Parkı 110, 75. Yıl Parkı 50, Tepekule Mahallesi’ne 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2 bin 490 adet çadır kurulumu yapıldı.

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