Aralık ayı enflasyonu açıklandı

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Türkiye’de yıllık enflasyon 2020 yılında yüzde 14.60 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık’ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi.

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