Aralık ayı enflasyonu açıklandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, yasak olmasına rağmen gölete giren, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Hüseyin isimli çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedenini itfaiye ekibi,...
Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN'da etkili olan kar yağışının sonrasında kızak ve poşetlerini alan çocuklar kayak pistine çevirdikleri tepeden kayarak doyasıya eğlendi.
Ardahan'ın Karagöl Mahallesinde oturan...
Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)- TRABZON’da 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel (75), hayatını kaybetti.
Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi’nde Kadın...