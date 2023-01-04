Aralık ayı enflasyonu açıklandı Memur ve emekliye Yüzde 25 zam

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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.

TÜİK’göre enflasyon yüzde 64,27

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,18 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 64,27’ye düştüğünü duyurdu.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; aralık ayında TÜFE’deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,27 ve 12 iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

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2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey) 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,93 olarak gerçekleşti.