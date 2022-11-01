Araçta sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, yaralı halde kaçtı

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Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da refüjü aşıp karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, araç içinde sıkıştı. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, yaralı halde koşarak kaçtı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 42 AHB 596 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontroldenr çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen Ferhat Aytemur yönetimindeki 70 AK 892 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre gittikten sonra kaldırıma çarpıp durabildi. Kazada Ferhat Aytemur ve diğer sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILDIKTAN SONRA KAÇTI

​ Sürücülerden Aytemur, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücü ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis, otomobil içinde ise içki şişeleri buldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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