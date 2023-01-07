Araçların yedek lastik ve yağ deposunda 132 cep telefonu ele geçirildi

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Şaduman TÜRKAY/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda araçların yedek lastik ve dolu yağ deposunda ülkeye kaçak sokulmak istenen 800 bin TL değerinde 132 cep telefonu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ilk operasyonda, yabancı uyruklu sürücünün aracı, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na geldiğinde tescil işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrük kontrolüne tabi tutuldu. Kontrol sırasında aracın alt kısmında bulunan stepnenin görünüş ve duruşunda anormallikler olduğu tespit edildi. Ekiplerce kesilen lastiğin içinde gizlenmiş 60 cep telefonu ele geçirildi.

YAĞ DEPOSUNA SAKLAMIŞLAR

İkinci operasyonda ise Habur Sınır Kapısı’na gelen TIR, risk analizi kapsamında yakın takibe alındı. TIR, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerce x-ray taramasına sevk edilirken, dorsede şüpheli yoğunluk olduğu tespit edildi. Yapılan aramada dorsede bulunan dolu yağ deposunda kullanılmamış vaziyette farklı marka ve modellerde 72 cep telefonu ele geçirildi. Telefonların yağdan zarar görmemeleri için sıkı şekilde poşetlere sarılmış olduğu görüldü. Ele geçirilen çeşitli marka ve modellere ait cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 800 bin TL olduğu belirlendi. Telefonlara el konulurken, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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