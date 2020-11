Araçlarda kış bakımına koronavirüs güncellemesi

İSTANBUL, (DHA)- Araçlarda kış öncesi yaptırılan bakımlara bu yıl koronavirüs önlemleri de eklendi. Auto King Genel Müdürü Engin Atakan, pandemi döneminde araçlarda kış bakımının nasıl olması gerektiğini açıkladı.

Kış öncesi araçlarda yapılan rutin kontrol ve iyileştirmelere bu sene koronavirüs önlemleri de dahil edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bulaş ortamlarının başında gelen otomobiller ve toplu taşıma araçlarında kış bakımının nasıl yapılması gerektiğini açıklayan Auto King Genel Müdürü Engin Atakan, “Normal şartlarda periyodik araç bakımları üreticinin tavsiye ettiği bakım aralıklarında kilometre ve yıla göre yapılmaktaydı. Fakat pandemi sonrası toplu taşımada ortaya çıkan riskler nedeniyle bireysel araç kullanımı ve kullanılan bu araçların bakım ve sürüş güvenlikleri daha da önemli bir hal aldı. Vatandaşlar, araçlarının bakım ve temizlik ihtiyaçlarını uluslararası standartlarda verebilen servislerde yaptırmalı” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİ İÇİN SÜRÜCÜLERE TAVSİYELER

Pandemi döneminde sürücüler için tavsiyelerde bulunan Engin Atakan, sürücülerin araçtan her inip binmede kullanacakları dezenfektan bulundurmalarını, araca misafir alımı durumunda ise maskelerinin değişimlerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Gerek yalnız sürüş, gerekse yolcu olan seyahatlerde en az 5-8 dakika aralığında temiz hava akışını sağlamak için cam açmak gerektiğini dile getiren Atakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aracınızı valeye vermek durumunda olursanız, vale hizmeti aldığınız işletmenin pandemi tedbirlerine uygun hizmet verdiğinden emin olunuz, değilse hizmet almaktan kaçınınız. Araç Bakım-Onarım hizmetleri için servis ihtiyacı durumunda araca bakım ve onarım yapacak servislerin pandemi işletme hizmet yeterliliklerinin gözden geçirilmesi, araç kabul ve tesliminde personelin maske kullanımı, serviste ateş ölçümü, ücretsiz maske dağıtımı; pandemi kuralları uyarıcı levhaları asılı olup olmadığı ve dezenfektan kullanımı olup olmadığı önemlidir. Gerekirse kullanılan dezenfektan ve maske gibi koruyucu malzemelere ilişkin uygunluk onayı gösterir belge isteyiniz. Haftalık olarak yıkanan araçların iç paspasları inip binme sırasında sokak kirliliğine ulaşacağından dolayı, püskürtme nozulu yüksek hassasiyetli basınçlı dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi önemlidir. Trafik ışıkları ve yoğun trafik alanlarında seyyar satıcıların araç içerisi temasını azaltmak için camlarınızı kapalı tutunuz.”

KIŞ ÖNCESİ 6 BAKIM PAKETİ

Atakan, araçlarda kış öncesi muhakkak yapılması gereken 6 bakım paketi olduğuna dikkat çekti.

Akü ve şarj dinamosu değerlerinin ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Atakan, “Silecek, aydınlatma, multimedya, elektrikli direksiyon vb. tüm sistemin elektrik ihtiyacı şarj dinamosu sayesinde olur. Aynı zamanda sistemde üretilen enerji eş zamanlı olarak ilk marş hareketinde enerji kaybı oluşan akünün de olağan şarj seviyesinde sabit kalmasını sağlar. Araçlarda soğuk havalarda marş gücü azalır. Kışa girilmeden önce akü değerleri ve şarj dinamosunun yeterli seviyede enerji üreterek akünün ömrünü azaltmadığından emin olunmalıdır” dedi.

ARACA UYGUN KIŞLIK LASTİK VE KONTROLÜ YAPILMALI

Aracın güvenliğinin kullanılan lastiğin mevsim şartlarına, diş kalınlığına, depolanmasına ve hasarlı olup olmadığına bağlı olduğunu ifade eden Engin Atakan, “Her mevsim bitiminde sezona uygun lastikleri taktıracağımız zaman çıkan lastiklerin mutlak suretle saklama koşulları uygun yerlerde standartlara uygun olarak depolanması gerekmektedir” dedi.

Lastik depolamada dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizen Atakan, sözlerine şöyle devam etti:

“Depolanan alanda lastik ölçü ve ebatlarına uygun yükseklikte depolama rafları olmalı. Lastikler çapından küçük alanlarda sıkıştırılmamalı. Lastiklerin depolandığı alan direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalı, rutubet ve nemden uzak olmalıdır. Yatay olarak istifleme işlemi lastik yanaklarında, iç tellerinde kırılmalara neden olarak kullanıma başlandıktan sonra sürüş güvenliğini olumsuz etkileyecek kaza ve hayati risk oluşumuna sebebiyet verebilir. Lastik diş kalınlığı ve yıpranması olmasa da kauçuk ömrünü tamamlayan lastikleri kullanmaktan kaçının. Araç lastiği, aracınızla karayolu arasında hayata tutunmanızı sağlayan en önemli bağdır ve sürüş güvenliği lastikten başlar. Araç lastik seçiminde üretici tavsiye ölçülerine riayet edilmeli ve uygun jant kullanılmalı, lastik tamir ve değişimi güvenilir yerlerde yapılmalı ve lastik hava basınçları araç üretici tavsiyesine bağlı olarak ayarlanmalıdır.”

KLİMA SİSTEMLERİ VE HAVALANDIRMAYA DİKKAT!

Klimanın neredeyse her mevsim kullanılan araç içi yaşam için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Atakan, “Kullanılan her malzeme ve ekipmanda olduğu gibi klima ve havalandırma sistemlerinin de belirli periyotlarda bakım ve temizliklerinin yapılması özellikle pandemi nedeniyle daha öncelikli bir hal almıştır. Kış bakımı öncesinde öncelikle araç içi yönlendirme deflektörlerinin doğru çalışıp çalışmadığı, klima ısıtma ve soğuta derecelerinin kontrol edilmesi ile birlikte araç içi hijyen ve temiz, filtre edilmiş hava sağlayıcısı olan polen filtresinin üreticinin tavsiye ettiği bakım aralıklarında değiştirilmesi, araç klima ve havalandırma sisteminin bir parçası olan ancak her bakım ve filtre değişiminde sökülmesi ve bakımı zor olan kalorifer radyatörlerine de bir vesile ile temizlik yapmak gerekmektedir. Klima radyatör temizliğini sökmeden temizlemenin en kolay yöntemi klima ve bakteri temizleyicileri vasıtasıyla dezenfekte etmektir.

Araç içerisi temiz hava sağlayıcımız olan Polen filtrelerinin pandemi döneminde, üreticinin tavsiye ettiği aralıklar içerisinde iki kez değiştirilmesini tavsiye ederiz. Polen filtresi de aracın maskesidir” diye konuştu.

ARAÇ SIVI SEVİYELERİ KONTROL EDİLMELİDİR

Araçlarda kullanılan tüm sıvıları damarda bulunan kana benzeten Atakan, “Kış öncesi olağanüstü hava şartlarına göre hazırlık yapılması hem sürüş güvenliğini olumsuz etkiler hem de gereksiz yere zamanında yapılmayan bakım ve kontrol eksiklikleri nedeniyle daha yüksek ücret ödeyerek beklenmedik mekanik hasarların oluşumunu engeller” dedi.

Atakan, araçlarda kontrol edilmesi gereken sıvıları şöyle açıkladı:

“Fren hidroliği, fren sisteminde kaçak kontrolü ve üretici tavsiye aralığında değişimi Antifiriz- antifiriz ölçüm ve değişimi, c eksi seviyelerde motor suyunda donma nedeniyle devir daim etmesinin engellenmesi büyük motor hasarları oluşumunun önüne geçer. Cam silecek suyu ve katkısı, özellikle kış aylarında araç silecek suları donma derecelerine uygun silecek suyu kullanımı sürüş güvenliğinizi sağlar.”

KAYIŞLAR VE RULMANLARIN KONTROLÜ

Malzemenin doğası gereği araçlarda kullanılan metal, plastik ve kauçuk esaslı tüm materyallerin aynı şekilde iklimsel özelliklere göre fiziksel tepkimeleri olacağını ifade eden Engin Atakan, “Araçlarda motorun çalışması ile üretilen mekanik enerjiyi klima, direksiyon ve soğutma sistemi gibi diğer sistemlerin çalışmasını sağlamak amacıyla ileten parçalar kayışlardır. Kayışlar malzeme yapısı itibariyle kauçuk esaslı olup sıcak ve soğuk havalarda her cismin gösterdiği tepkiyi vererek genleşir veya uzama yapar. Uzun süre kullanılmış ve malzeme ömrünü tamamlamış kayışlar üzerinde kılcal çatlaklar oluşur. Soğuk iklim koşulları nedeniyle malzeme büzüşmesi nedeniyle kullanılmaz ve işlev görmez bir hale gelir. Rulmanlar ise araç motor sistemi üzerinde kayışların sonsuz hareketini sağlayan metal döndürme elemanları olup kış bakımı öncesi kontrol edilmesi gereken motor döndüğü sürece çalışan parçalardır” ifadelerini kullandı.

SİLECEK VE AYDINLATMA GRUBU KONTROLLERİ

Araç sürüş güvenliğinin en önemli unsurunun görüş ve görüş alanı olduğunu, araç silecek lastiklerinin çalışma sırasında iz yapmasının dikkat dağınıklığı ve odak farklılaşması nedeniyle kötü sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Atakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yılda en az bir kez ve kullanım şartlarına bağlı olarak silecek lastiklerinin değişmesi gerekmektedir. Araç sürüş güvenliğini ve görüş alanımızı; aydınlatma, fren, sis, sinyal ve gündüz farı sayesinde etkileyen elektrik ve aydınlatma sistemi kontrolleri yapılmalı arıza durumunda acil olarak çözülmelidir. Farı, stop lambası, sinyal ve fren lambası yanmayan bir araç ile seyahat ve trafikte seyretmek kaza sebebidir.”

