Araçlar, tüm uyarı ve trafik işaretlerine rağmen çöken yola düşünce, yetkililer isyan etti

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ABD, (DHA) – ABD’de yoldaki dev çöküntü için yapılan yoğun uyarı ve trafik işaretleri sürücüleri durdurmayınca yetkililer isyan etti. Dev çukura düşen araçların görsellerini paylaşan yetkililer, “BU GERÇEK OLAMAZ! Kelimeler yetersiz kalıyor. Keşke buna engel olacak başka işaretler veya bariyerler olabilseydi” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 17 Ocak’ta yoğun yağışlar ve sel sonrasında Tracy kentindeki yolda dev çöküntü meydana geldi. Henüz sel suları çekilmeden önce bir araç yoldaki çöküntüye düşünce otoyol devriyesi yolu kapattı. 18 Ocak’ta suların çekilmesiyle yola bariyer ve ‘yol kapalı’ yazan trafik işaretleri koyuldu ve sıklıkla uyarı yapıldı. Ancak 26 Ocak’ta tüm bariyer ve işaretlere rağmen başka bir otomobil yolu neredeyse ikiye ayıran dev çukura düşünce yetkililer isyan etti.

Otomobilin görsellerini paylaşan yetkililer ikinci kaza için “BU GERÇEK OLAMAZ! Kelimeler yetersiz kalıyor. Keşke buna engel olacak başka işaretler veya bariyerler olabilseydi. ‘YOL KAPALI’ levhaları ve barikatlar, güvenliğiniz için stratejik olarak yerleştirilmiştir. Kapalı bir yolun yanından GEÇMEYİN. Kapalı bir yola rastlarsanız, geri dönün ve farklı bir rota bulun” mesajını paylaştı.

ÜÇÜNCÜ ARAÇ DA DEV ÇUKURA DÜŞÜNCE

Otoyol devriyesi, geçen Cumartesi günü üçüncü bir araç daha çukura düşünce “Yine oldu. Bunları uydurmuyoruz. Bu yüzde 100 önlenebilirdi. Bahane yok. İşaretler net, görünür ve açık…” ifadeleriyle isyan dolu bir mesaj paylaştı.

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