Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli, adli kontrolle serbest

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y. (68), ruh sağlığı ve hastalıkları servisindeki kontrolünün ardından mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde Adil Y., önceki gün 26 NL 599 plakalı otomobilini Kanlıtepe Sokak’ta kaldırıma park edip evine gitti. Bir süre sonra sokaktan geçemeyen sürücü, polise ihbarda bulunup otomobilin kaldırılmasını istedi. Polis ekipleri de Adil Y.’ye telefonla ulaşarak aracını park ettiği yerden kaldırması gerektiğini söyledi. Buna sinirlenen Adil Y., telefondaki polisi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Adil Y., sokağa gelen polis ekiplerine ise 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki evinin penceresinden av tüfeği gösterip, aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 saatlik ikna çabalarının ardından silahsız teslim olan Adil Y. gözaltına alındı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde ilk muayenesi yapılan Adil Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Adil Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adil Y.’nin sağlık kurulu heyetince verilecek rapor sonucu tedaviye alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -