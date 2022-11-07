Aracın çarptığı tilki bir gözünü kaybetti

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Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde araç çarpması sonucu başından ve ayağından yaralanıp, iç kanama geçiren tilki tedavi edildi. Bir gözünü kaybeden tilki, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Serik’e bağlı Karadayı Mahallesi’nde dün bir aracın çarptığı yaralı tilkiyi arazide görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı tilkiyi alarak veteriner kliniğine getirdi. Gözünden ve ayağından yaralanan ve iç kanama geçiren tilki, klinikte yapılan tedavisinin ardından Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne verildi.

‘TEK GÖZÜ SAĞLAM’

Tilkinin tedavisini yapan veteriner Rıfat Çelik, “Belediye ekipleri ihbar ile bölgeye gidiyor. Tilki olduğunu görüp bize getirdiler. İlk müdahalesini yaptık. Trafik kazası geçirmişti. İç kanama iğnelerini yaptık. Sol ayağında yumuşak doku zedelenmesi vardı. Şu anda gayet sağlıklı. İştahı yerinde. 8- 9 aylık dişi bir hayvan. Çarpmanın etkisi ile sağ gözü basınçtan dolayı patlamış. Tek gözü sağlam. Tek gözü ile yaşamını sürdürebilir. Tedavi sonrası Doğa Korumaya teslim edilecek” dedi.

Veteriner Faruk Oğan da tilkinin bir gözünün ameliyatla alınacağını, tek gözün kendisine yeteceğini söyledi. (DHA)

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