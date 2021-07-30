Aracın çamurluğunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Yasin URAL/KONYA, (DHA)- KONYA’da hafif ticari aracın çamurluk bölümünde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi’nde Esat Sezer, yönetimindeki 42 DP 766 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, kedi sesi duydu. Sezer, sağa çekip kontrol ettiği aracının sağ çamurluk kısmında kedinin mahsur kaldığını görüp itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru kedi, doğaya bırakıldı. Kedinin kurtarılma anı, cep telefonuyla görüntülendi.

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