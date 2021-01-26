Aracın arkasına bağladığı leğenle karlı yolda çocuklarını kaydırdı

Vaka sayılarının yüzde 80 düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı Tunceli’de, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda yürütülüyor. Sağlık görevlileri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor.