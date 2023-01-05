Aracı kasten uçuruma sürdüğü belirtilen babaya gözaltı kararı

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ABD, (DHA) – ABD’nin California eyaletinde ikisi çocuk 4 kişilik bir aile, araçlarıyla birlikte Pasifik Okyanusu kıyısında uçuruma yuvarlanmış, aile hurdaya dönmüş araçtan sağ çıkarak hastaneye kaldırılmıştı. Yetkililer, direksiyon başındaki babanın (42) aracı kasten uçuruma sürdüğünü belirterek hakkında gözaltı kararı çıkartıldığını duyurdu.

California’nın Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Pasifik Kıyısı Otoyolu’nda bir çok aracın kaza yaptığı Şeytan’ın Kaydırağı bölümünde, 2 Aralık’ta yaşları 4 ve 7 olan ikisi çocuk, 4 kişilik bir ailenin bulunduğu binek aracı uçurumdan aşağı yuvarlanmış, aile mucize eseri hurdaya dönen araçtan sağ kurtularak hastaneye kaldırılmıştı. ABD’li yetkililer dün basına açıklama yapıp kaza sırasında direksiyonda bulunan babanın, aracı kasten uçuruma sürdüğünü belirterek hastane çıkışında gözaltına alınacağını ifade etti.

Yetkililer, Dharmesh A. Patel adlı babanın gözaltı kararıyla ilgili yaptıkları açıklamada “California Otoyol Devriyesi dedektifleri, gece boyunca tanıklarla görüşerek ve olay yerinden delil toplayarak çalıştı. Toplanan kanıtlara dayanarak, dedektifler bu olayın kasıtlı bir eylem olduğuna inanmak için olası nedenler üzerinde çalıştı” denildi.

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