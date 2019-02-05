Çok ucuza herhangi bir resmi işlem yapılmadan hacizli, yakalamalı araçlar satılıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda hem alacaklılar hem de arabayı alanlar mağdur oluyor.

Sosyal medya siteleri bazı kişilerin kötü emellerine alet oluyor. Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre; Facebook, Instagram gibi sosyal medya siteleri üzerinden hacizli, yakalamalı, yabancı plakalı, belgesiz araç satışları gerçekleştiriliyor. Bu durumda hem aracı alan kişiler hem de hacizli olmasından dolayı alacaklı olan taraf büyük sıkıntı içine giriyor.

LÜKS ARABALAR 15-20 BİN LİRA

Hacizli araçların satışının yasal olmasına rağmen herhangi bir yasal işlem yapılmadan satılan araçları alanlar bile bile mağdur oluyor. 80 bin liralık hacizli araçlar 20 bin lira gibi çok ucuz fiyatlardan hiçbir belge işlemi yapılmadan alıcı buluyor. Satışlar genel olarak Facebook, Instagram üzerinden gerçekleştiriliyor. Satış yapan taraflar “Belgesiz araç, al götür” gibi klişe sözleri ilanlarına yazıyor.

HACİZLİ ARABALAR DEVREDİLEBİLİR

Hacizli araba almanın önünde bir engel yok. Noterde satışı yapılırken aracın hacizli olduğu alıcıya söylenir ve kabul ederse satış işlemi gerçekleşir. Ancak bu noktadan sonra haciz işlemi devam ettirilir ve araç hakkında yakalama kararı çıkartılırsa büyük sorunlar ortaya çıkıyor.

Yakalamayla beraber yedi emin otoparkına çekilen araç, alacaklı tarafından satışa çıkarılması talep edilebilir.

Hacizli olduğunu bilerek alan kişi ise bu aşamadan sonra herhangi bir itirazda bulunamıyor. Aracın icradan satılması halinde hiçbir hak iddia edilemiyor. Hacizli olduğunu bilerek aracı alan kişi, aracı resmi olarak temize çıkarmak istemesi halinde tüm hacizlerden doğan borçları ödenmesi gerekiyor.

YABANCI PLAKALI ARAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Yurt dışından yasal olmayan şekilde getirilen araçların satışı da belgesiz olarak gerçekleştiriliyor. Özellikle Gürcistan ve Bulgaristan plakalı araçlar belgesiz olarak yasal olmadan satılıyor.

HACİZLİ, YAKALAMALI ARAÇLAR NE YAPILIYOR?

Hacizli araçlarda yakalama kararı yoksa bir sorun olmuyor. Ancak alacaklı taraf yakalama kararı çıkartırsa araç polis kontrol noktalarında uygulamaya tabi tutulur ve tutanak altına alınır. Çekici marifetiyle yedi emin otoparkına çekilir.

Bu duruma düşmemek için hacizli arabayı alanlar kırsal alanlarda kullanmaya devam edebiliyor. Bununla birlikte suç olan aracı parçalayıp satma yoluna da gidilebiliyor. Aracın bulunamaması halinde alacaklı taraf da mağdur oluyor.