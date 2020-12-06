Araç acil servis önüne düştü, şoför atlayarak kurtuldu

Serkan KILINÇ/ TRABZON,(DHA)- TRABZON’da yamaç alandaki yoldan, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi önüne düşen hafif ticari araç, ters döndü. Sürücü Kani T. (57), araçtan son anda atlayarak kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde Kaşüstü Mahallesi’nde bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi önünde meydana geldi. Kani T. yönetimindeki 24 AV 058 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkması sonucu poliklinik hizmetlerinin kaldırılıp, Covid-19 hastalarına bakılan hastanenin üst yamacındaki yoldan şarampole yuvarlandı. Yamaçtaki ağaçları kırıp, acil servisi önündeki alana düşen araç ters döndü. Sürücü Kani T., araçtan son anda atlayarak kurtuldu. Araç bulunduğu yerden kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
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