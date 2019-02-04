Lig’de ara transfer dönemi kapandı. Kulüpler bu süreçte kadrolarını güçlendirme adına yerli, yabancı çeşitli oyuncuları renklerine bağladı.

Süper Lig’de zirve yarışını önde götüren Medipol Başakşehir bu dönemde, Demir Grup Sivasspor’dan Robinho, Serdar Taşçı, eski Beşiktaşlı Demba Ba, Kudriashov da dahil olmak üzere, yedi oyuncuyla anlaştı.

Galatasaray Kasımpaşa’nın golcüsü Diagne’yi 10 milyon EURO gibi rakama satın alırken, Emre Taşdemir’e de Sarı Kırmızılı formayı giydirdi. Cimbom Yunan golcü Mitroglou, Marcao, eski oyuncusu Semih Kaya ve Luyindama’yı da kiralık olarak aldı.

Ozan Kabak’ı 11 milyon EURO bedelle Stutgart’a satan Galatasaray, Serdar Aziz’i Fenerbahçe’ye Tarık Çamdal’ı da Antalyaspor’a gönderdi.

Beşiktaş, Trabzonspor’dan gelen Burak Yılmaz’ı, Hollanda ekibi PSV Eindhoven’den, Nicolas Isimat-Mirin’i Düsseldorf’tan Muhayer Oktay’ı satın aldı. Shinji Kagawa’da kiralık olarak Kara Kartal’ın kanatlarının altına girdi.

Siyah Beyazlı takım kadrosundaki Pepe, Ryan Babel, Vagner Love, Tolgay Aslan ve Fatih Aksoy’la da yollarını ayırdı.

İlk yarıyı tam bir kabus şeklinde geçiren Fenerbahçe’de, ara transferde hayli hareketlilik vardı. Evkur Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı, Galatasaray’dan Serdar Aziz’i, Beşiktaş’tan Tolgay Aslan’ı ve Empoli’den Miha Zajc’ı alan Sarı Lacivertlilerde Chelsea’dan Victor Moses kiralandı.

Aatıf Chahechouhe, Diego Reyes, Salih Uçan, Yiğithan Güveli, Uygar Mert Zeybek’le vedalaşan Fenerbahçe, Ozan Tufan’ı Aytemiz Alanyaspor’a, Barış Alıcı’yı da Evkur Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderdi.

Transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamayan Trabzonspor’a baktığımızda, Burak Yılmaz, Esteban, Kucka, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru takımdan ayrılan isimlerdi. Kaleci Onur Kıvrak ise, futbolu bıraktığını açıkladı.

Bu arada ara transfer sürecinin en pahalı transferi Kasımpaşa’dan Galatasaray’a on milyon EURO bonservis bedelle giden Senegalli golcü Mbaye Diagne oldu.

Ara transfer sürecinin en hareketli ekibi, sürecin bitimine çok kısa bir süre kala tam 12 oyuncuyu renklerine bağlayan MKE Ankaragücü’ydü.

Sonuç itibarıyla, hayli renkli bir transfer dönemi sonrasında, kulüplerimizin renklerine bağladıkları oyunculardan maksimum verim almalarını umar, tüm takımlarımıza başarılar dilerim.