Ara tatilde öğrenciler, online Londra’yı gezdi

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR’deki özel bir okulda öğrenim gören 5’inci sınıf öğrencileri ara tatilde, dijital ortam üzerinden Londra’ya düzenlenen okul gezisine katıldı. Rehber eşliğinde evlerinden İngiltere’nin başkenti Londra’yı gezip tarihi ve kültürel yerleri görme fırsatı bulan

çocukların en fazla merak ettiği, yaşıtlarının okula nasıl gittikleri oldu.

Pandemi eğitim başta olmak üzere günlük hayatımızdaki pek çok şeyi değiştirdi. Geçen mart ayından itibaren uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, ara tatilde okul gezilerini de sürdürdü. Öğrencilerin, tarihi ve kültürel yerleri tanıyabilmesi için online gezi düzenleyen İzmir’deki özel bir okul, Londra’yı çocukların evine getirdi. Yabancı Diller Bölüm Başkanı Erhan Algan, ara tatili en iyi şekilde değerlendirmek için dijital platformda gezi yaptıklarını söyledi. Pandemiden önce yurt dışına geziler düzenlediklerini ifade eden Algan, öğrencilerin deneyimler kazanarak kültürlerini ve dünya görüşlerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Pandemi nedeniyle Londra’ya gidemediklerini ancak Londra’yı çocukların ayağına getirdiklerini söylelen Algan, “Dijital platformda kış kampı düzenledik. 5’inci sınıftan toplam 135 öğrencimiz katıldı. Dijital gezilerimize altıncı,yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri için de uygulanabilir” dedi.

‘TUR REHBERİ EŞLİĞİNDE GEZDİLER’

Öğrencilerin Londra’daki tur rehberi eşliğinde gezdiklerini ve sorular sorduklarını belirten Algan, “Tarihi ve kültürel yerleri dolaştık. Çocuklarla beraber Buckingham Sarayı, Thames Nehri, St. James’ s Park’ı gezerek, İngilizce olarak interaktif vakit geçirdik. Rehber, çocukların sorularını yanıtladı. Çocuklar en çok İngiltere’de yaşayanların maske takıp takmadığını, sokakların boş olduğunu, çocukların okula gidip gitmediğini ya da hava durumunun nasıl sordular. İnsanları gözlemlediler. Caddeler alıştıklarının aksine daha boştu. İnsanların kurallara daha fazla uyduğu izlenimini edindiler. Çocuklara İngiltere tarihini anlatmaya çalıştık. Yaklaşık 100 milyona yakın turist her yıl İngiltere’yi ziyaret ediyor. Pandemi döneminde de biz de interaktif olarak Londra’yı ziyaret ettik” diye konuştu.

‘EĞİTİM PANDEMİDE DEVAM ETTİ’

Daha önce ailesiyle Bulgaristan’a gittiğini söyleyen 5. sınıf öğrencisi Arda Gürbüz (10) dijital ortam üzerinden ilk seyahatini yaptığını anlattı. Bu gezi deneyiminden çok memnun kaldığını anlatan Gürbüz, Londra’yı sanki yakından görmüş gibi hissettiğini vurguladı.

Anne Ebru Demiray Gürbüz de bu yıl pandemi nedeniyle çocukların okula gidememesinin stresi arttırdığını ancak eğitimde geziler de dahil bir aksama yaşanmadığını kaydetti. Gürbüz, “Okulumuz her koşulda yanımızdaydı. Dersler dışında, etütler ve deneme sınavlarımızın tamamı online olarak yapıldı. Online geziyle de oğlum yurt dışı deneyimini arttırmış oldu. Seyahat etmeyi seven bir aileyiz. Fakat evden dışarı adım atamadığımız bir zamanda okulumuzun bize sunduğu bu imkanla hem başka bir ülkenin yaşam şartlarını öğrendik hem de onların çok iyi korudukları tarihi yerlerini gördük. İngilizce konuşma şansı bularak Londra’yı evimize taşıdık” dedi.

