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2 Mayıs 2019
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ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın piyasa değeri, şirketin gelirlerinin beklentinin üzerinde gelmesiyle 1 trilyon dolara ulaştı.
ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın piyasa değeri, şirketin gelirlerinin beklentinin üzerinde gelmesiyle 1 trilyon dolara ulaştı.
Ekonomi Haberleri

Apple’ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Editör Editör

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ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın piyasa değeri, şirketin gelirlerinin beklentinin üzerinde gelmesiyle 1 trilyon dolara ulaştı.

İlk kez Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan Apple, yılın ikinci mali çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 düşüşle 58 milyar dolara gerilediği duyurdu. Bunun yanında şirketin seyreltilmiş hisse başına kazançları da aynı dönemde yüzde 10 düşüşle 2.46 dolara geriledi. Apple ayrıca, hisse geri satın alımı programını da 75 milyar dolara yükselteceğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından Apple hisseleri yüzde 5.96 artışla hisse başına 212.620 dolardan işlem gördü.

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