Yine hafta sonu hızla geçti ve pazartesi geldi, ofise geldiniz ve sınırlı serbest zamanınızda keske yapabilseydim dediğiniz konular aklınızda işe başladınız.

Aslında sadece hafta sonu değil, kendinize zaman ayırabileceğiniz her “boş” vaktinizi verimli değerlendirebilir, faydalı uğraşılarla geçirebilirsiniz. İşten sonra zamanını değerlendirerek, mesleğinizin dışındaki becerilerinizi geliştirebilir ve yeni bir şeyler öğrenerek kendinizi daha başarılı hissedebilirsiniz. App Store “Hobi edin, hayatına renk kat” hikayesi işte tam bu noktada kullanıcıların yardımına koşuyor.

Yeni bir kulübe katılın

Meetup uygulaması aynı ilgi alanlarına sahip insanların oluşturduğu hobi kulüplerinden oluşuyor. Normalde tanışamayacağınız arkadaşlar edinerek hobilerinizi uzmanlaşacağınız yeteneklere dönüştürmek için uygun bir ortam yaratıyor. Yeni bir dil öğrenmekten fitness’a, yemek yapmaktan sanata kadar farklı ilgi alanlarına göre önerilen kulüpler arasından seçiminizi yaparak programları takip edebilirsiniz.

Harekete Geç

Araştırmalara göre spor, beyinde endorfin hormonunun salgılanmasını sağlayarak olumlu duyguları destekliyor. Pacer Pedometer&Step Tracker uygulaması spor yapmaya hevesli olanların ilk adımı atmasına destek oluyor. Kişisel özelliklerini kaydederek seçenekler arasındaki egzersizlerin doğru formlarını gösteren videolar sayesinde spora yeni başlayanlar daha rahat alışkanlık haline getirebilecekler. Ayrıca sosyal bir yön de dahil etmek isteyenler için arkadaşlarına meydan okuyabilir ve kendinizi motive edecek hedefler belirleyebilirsiniz.

Müzik yeteneklerini keşfet

Boş zamanlarında yeni bir müzik aleti çalmayı öğrenebilirsiniz. Mesela Monster Chords uygulaması ile ukulele öğrenmek mümkün, üstelik çocuklar için hazırlandığı için dersleri takip etmek de çok kolay. Her gün 1 saat pratik ile daha detaylı dersler ile gitar çalmaya başlayabilirsiniz.

Hiç vaktim yok diyorsanız, iPhone’unun “Ekran süresi” özelliğini kullanarak telefonunuzdaki hangi uygulamalarda ya da web sitelerinde ne kadar vakit geçirdiğinizi, gün içerisinde telefonunuzu kaç defa açtığınızı, kaç bildirim aldığınızı görebilirsiniz. Bu özellik sayesinde hem gün içerisinde, hem de haftalık kullanımızını kategori ve uygulama bazında saatlik olarak görebilirsiniz.



Kim bilir belki de aradığınız zamanı yaratmak için bu bilgiler size faydalık olacak ve içlerinden sınırlamak istediğiniz, oyun, sosyal medya vb gibi uygulamalar bulabilirsiniz. Uygulamalara sınırlamalar getirebilir, ve arta kalan zamanda hobinize odaklanabilirsiniz. Ayrıca Atıl Süre özelliği sayesinde hobinizle baş başa kalmak istediğiniz anlarda uygulamaları ya da bildirimleri engelleyebilirsiniz.