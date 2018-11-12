Apple, bugünden itibaren geçerli olmak üzere iCloud ücretlerine zam yaptı. Yapılan zam neticesinde iCloud için kullanıcıların aylık olarak ödediği ücret neredeyse iki kat arttı.

Apple, sessiz sedasız Türkiye genelinde iCloud fiyatlarına zam yaptı. Kullanıcılara yeni fiyatlandırma konusunda e-posta gönderen şirket, mevcut iCloud ödeme planı olanların yenileme dönemi geldiğinde zamlı tarifeden ücret ödemeye başlayacağını kaydetti.

200 GB iCloud saklama alanını halihazırda aylık 11.99 TL ücretle kullanan herkes artık 19.99 TL ödeyerek kullanabilecek. Yurt dışında ise 200 GB alanı kullanmanın bedeli 2.99 dolar.

iCloud, kullanıcıların fotoğraflarını, belgelerini, telefon rehberini dahil telefondaki her şeyini ‘bulut’a yedeklemesini sağlıyor. Yani kullanıcılar bilgisayar başına geçip iTunes’u kullanarak kendileri manuel yedekleme yapmakla uğraşmıyor, iPhone ve iPad’ler WiFi ile internete girdiğinde otomatik olarak tüm cihazı yedekleyebiliyor. 5 GB iCloud alanını ücretsiz sunan Apple’ın bu depolama alanı yetersiz gelenler ise 50 GB, 200 GB, 1 TB gibi farklı depolama seçeneklerini tercih edebiliyor.