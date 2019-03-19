Apple.com.tr’ye girip herhangi bir iPhone veya iPad modeline bakmak istediğinizde ‘Hemen döneceğiz’ mesajını içeren siyah bir ekran karşınıza çıkıyor.

Apple neden internet sitesinde bazı sayfalarını kapattı?

Apple, sessiz sedasız Türkiye’deki internet sitesini kapattı. Elbette geçici olarak. Hemen Döneceğiz mesajını içeren sayfada ‘Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin’ metnini görüyorsunuz. Yani geçici bir işlem olmasına karşın ne zaman internet sitesinin açılacağı belli değil.

Apple’ın iPhone ve iPad gibi sayfalarını sadece kapatmış olması, akıllara Apple’ın Türkiye’deki fiyatlarını değiştirdiği şeklinde de yorumlanıyor. Elbette Apple’dan bu konuda gelen bir açıklama yok; ancak fiyat güncellemesi söz konusuysa site tekrar yayın hayatına başladığında indirimleri görebilme imkanına sahip olacağız.