Apple Music bu ay boyunca tüm dünyada müzik endüstrisindeki vizyoner kadınların çalışmalarını öne çıkarıyor.

Dünya Kadınlar Günü için dünya çapında bir dizi özel seçkinin yer alacağı Apple Music’te sanatçılar tarafından hazırlanan çalma listeleri ve kadınlara odaklanan programların yanı sıra, tüm dünyadaki kadınlar için önem taşıyan içerik ve sorunları ele alan şovları ve sunucular eşliğinde yapılan sohbetleri kapsayan, 24 saat sürecek temalı Beats 1 yayınları da yer alacak.

Apple Music bu ay boyunca tüm dünyada müzik endüstrisindeki vizyoner kadınların çalışmalarını öne çıkarıyor. Dünya Kadınlar Günü için dünya çapında bir dizi özel seçkinin yer alacağı Apple Music’te sanatçılar tarafından hazırlanan çalma listeleri ve kadınlara odaklanan programların yanı sıra, tüm dünyadaki kadınlar için önem taşıyan içerik ve sorunları ele alan şovları ve sunucular eşliğinde yapılan sohbetleri kapsayan, 24 saat sürecek temalı Beats 1 yayınları da yer alacak.

Apple Music aynı zamanda platformun öne çıkan ve popüler çalma listelerinde kadın sanatçıları ve vizyoner kadınları kutluyor. #TekrarTekrar, Latin Ateşi, En İyileri: Divalar, Odamda Tek Başına, En İyileri: Feminizm, Günün İyileştiren Hit’leri, Klasik Müzik Dünyasında Kadınlar, Dolly Parton: Etkilendikleri ve Etkiledikleri, Usta Vokaller gibi pek çok öne çıkan çalma listeleri tamamen Dünya Kadınlar Günü’ne ayrıldı.

Apple Music Türkiye için de Vizyoner Kadınlar çalma listelerini özelleştirdi. Vizyoner Kadınlar listelerinde Annie Lennox, Adele, Lady Gaga, Sade, Dua Lipa, Ariana Grande, Amy Winehouse, Shakira gibi dünya çapında tanınmış sanatçıların yanısıra Sezen Aksu, Sıla, Sertab Erener, Nilufer, Yıldız Tilbe, Candan Erçetin, Nil Karaibrahimgil, Ceylan Ertem, Göksel, Hande Yener, Funda Arar, Gülşen, Demet Akalın, Gökce, Bengü, Şebnem Ferah, İrem Derici, Ayşe Hatun Önal, Ziynet Sali gibi Türkiye’nin önde gelen kadın sanatçılarının da en iyileri listelerine yer veriyor.

Ayrıca Apple Music Sevdiğimiz Şarkılar, Son Çıkanlar ve Videolar gibi ana sayfada bulunan alanlardaki içerikler de sadece kadın sanatçılara ayrıldı.

Ünlüler Tarafından Hazırlanan Çalma Listeleri

Apple Music’te, Cardi B, Halsey, Tierra Whack, Summer Walker, Lauren Daigle ve Bebe Rexha gibi ilham verici kadınların aralarında bulunduğu sanatçılara odaklanan, kadınlar tarafından hazırlanmış çalma listeleri sunulacak.

Beats 1 Radyoda Dünya Kadınlar Günü

Beats 1, 8 Mart’ta sanatçıların ve ünlülerin sunduğu çalma listeleri ve tüm dünyada müzik endüstrisinin vizyoner kadınlarını kutlayan, kadınlara odaklanan programlarla Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına ev sahipliği yapıyor.

Müzik Dünyasının En Önemli Kadınları