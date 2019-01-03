Dünya devi Apple, bu yıl satışa sunduğu yeni iPhone’ları ile birlikte Çin ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasıyla birlikte 20 yıl sonra ilk kez satış tahminlerini aşağı çekmek zorunda kaldı.

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