Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Apple ilk kez satış tahminini düşürdü apple Teknoloji Haberleri Apple ilk kez satış tahminini düşürdü YazarEditör -3 Ocak 2019 190 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Dünya devi Apple, bu yıl satışa sunduğu yeni iPhone’ları ile birlikte Çin ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasıyla birlikte 20 yıl sonra ilk kez satış tahminlerini aşağı çekmek zorunda kaldı. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Teknoloji Haberleri Google Haritalar uygulamasına mesajlaşma özelliği Teknoloji Haberleri Messenger karanlık moda geçiyor Teknoloji Haberleri 2018’e damga vuran veri sızıntılarıFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location 4 ° C 4 ° 4 ° 80 % 3.1kmh 75 % Per 5 ° Cum 4 ° Cts 1 ° Paz -3 ° Pts -3 ° @sonsozgazete5.095 TakipçilerTakip Et