Fiyatları 41 bin TL’ye kadar yükselen yeni iMac’ler, Apple’ın iddiasına göre iki kat daha güçlü. İşte yeni iMac’in tüm özellikleri ve cepleri yakacak fiyatları…

Apple, yeni iPad Air ve iPad Mini modellerini duyurmasının ardından bu kez yeni iMac’leriyle yeni bir sürpriz daha yaptı.

iMac serisinden 21.5 inç 4K iMac modellerini Turbo Boost ile 4.6GHz’e kadar hızlar sunan 3.2GHz 6 çekirdekli 8. jenerasyon Core i7 dahil olmak üzere Intel’in en son 8. nesil ve 9. nesil Core işlemcileriyle güncellendiğini duyurdu. 27 inç 5K iMac modelleri ise 8 çekirdekli 9. nesil Core i9 işlemci ile güçlendirildi. Bu modellerde Turbo Boost ile 3.6GHz’e varan hızlar elde edilebiliyor.

Apple, 21.5 inçlik yeni iMac modellerinin önceki nesile göre yüzde 60 daha hızlı olduğunu ve yeni 27 inçlik iMac modellerinin önceki nesile göre 2.4 kat daha hızlı olduğunu söylüyor.

2018 MacBook Pro’yu takip ederek, Radeon Pro Vega grafik seçenekleri şimdi 21.5 inç modellerinde Vega 20 ve 27 inç modellerinde ise Vega 48 dahil olmak üzere yeni iMac serisinde yerini aldı. Apple, önceki iMac’lere göre yüzde 80 daha hızlı grafik performansı sunulduğunu belirtiyor.

Yeni iMac serisi 64 GB’a kadar daha hızlı 2.666MHz DDR4 bellek ve 2 TB’a kadar SSD depolama seçeneklerine sahip. Özellikle 21.5 inç 4K iMac modelinde ilk kez yeni 32GB bellek ve 1 TB SSD yükseltme seçenekleri sunuluyor.

Performans iyileştirmelerinin ötesinde yeni iMac’lerde tasarımsal herhangi bir değişiklik sunulmuyor. Yeni iMac modelleri 2012’den beri kullanılan aynı kasa tasarımına sahip ve önceki nesil ile aynı 4K ve 5K ekranlar ile geliyor. Ayrıca iki Thunderbolt 3 bağlantı noktası değişmeden kaldı. Buna ek olarak dört USB 3 bağlantı noktası, bir SD kart yuvası, bir kulaklık girişi ve Gigabit Ethernet girişi de aynı şekilde kalıyor.

iMac Pro ve en yeni MacBook Pro, MacBook Air ve Mac mini modellerinde Apple’ın T2 güvenlik yongası yer alıyor. Yeni iMac modellerinde ise T serisi yonga yer almıyor.

Apple, Uzay Grisi renginde sunulan iMac Pro’dan farklı olarak, standart iMac modelleri için Gümüş tek renk seçeneği olarak yerini koruyor.

Yeni 21.5 inç 4K iMac modelleri 9.399 TL’den, yeni 27 inç 5K iMac modelleri ise 10.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 4K olmayan giriş seviyesi 21.5 inç iMac’te herhangi bir yenileme yapılmadı ve fiyatında da değişmeden kaldı.