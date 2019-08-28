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      Eğitim Haberleri

      Ek kontenjanda mühendislik bölümüne tam burs

      Editör -
      İstanbul Rumeli Üniversitesi, ek yerleştirme ile gelecek olan öğrencilerin burs imkanlarından faydalanabileceklerini duyurdu.
      Sağlık Haberleri

      Çocuklarda egzamanın sebebi çamaşır yumuşatıcısı olabilir

      Editör -
      Ciltte kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk şeklinde belirtileri olan egzama rahatsızlığı hakkında konuşan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, “Çamaşır ağartıcıları ve yumuşatıcılar çocuklarda bu hastalığı tetikleyebilir” dedi.
      Sağlık Haberleri

      Ankara’da motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyor

      Editör -
      Ankara'da, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde oluşturulan 6 motorize ambulans ekibi, son 1 aydır Başkent sokaklarında aktif görev yapıyor.
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