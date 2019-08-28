Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangın için G7 Zirvesi’nde vaat edilen 20 milyon dolarlık para yardımını geri çevireceğini duyurmuştu.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketici haklılık oranının yaklaşık yüzde 90’dan yüzde 62 düzeyine düştüğünü belirtti ve "Mağduriyet yaşayanların yüzde 30’u hiç hak aramıyor" dedi.
Ciltte kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk şeklinde belirtileri olan egzama rahatsızlığı hakkında konuşan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, “Çamaşır ağartıcıları ve yumuşatıcılar çocuklarda bu hastalığı tetikleyebilir” dedi.
Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Trabzon'da, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisinde yaptığı ve foto kapan kamerasınca kayda aldığı bal kalite testinde ayıların 4 çeşit baldan ilk tercihi olan dünyaca ünlü Anzer Balı’nda, rekolte kaybı yaşanıyor.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangın için G7 Zirvesi’nde vaat edilen 20 milyon dolarlık para yardımını geri çevireceğini duyurmuştu.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketici haklılık oranının yaklaşık yüzde 90’dan yüzde 62 düzeyine düştüğünü belirtti ve "Mağduriyet yaşayanların yüzde 30’u hiç hak aramıyor" dedi.
Ciltte kızarıklık, kaşıntı ve kuruluk şeklinde belirtileri olan egzama rahatsızlığı hakkında konuşan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, “Çamaşır ağartıcıları ve yumuşatıcılar çocuklarda bu hastalığı tetikleyebilir” dedi.